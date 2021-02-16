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Актриса Анастасия Макеева рассказала о брошенной семье возлюбленного
Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Актриса Анастасия Макеева рассказала о брошенной семье возлюбленного

Никита Абрамов

Звезды

Бизнесмен Роман Мальков, возлюбленный актрисы Анастасии Макеевой, бросил ради нее свою семью и законную супругу. Оказалось, что несколько месяцев назад Роман уехал из Словении на заработки в Россию, где познакомился с актрисой.

Жена бизнесмена Светлана в шоке от предательства мужа.

— Никто не думал, что он уедет надолго, но началась пандемия. Рома работал, общался с семьей, присылал деньги. А в июле прошлого года познакомился с Настей Макеевой. Он что-то делал у нее на участке, занимался строительством. Видимо, тогда и начались их отношения, — рассказала Светлана.

Также она рассказала, что о своих новых отношениях Роман сообщил ей в СМС.

Однако актриса уверена в своем возлюбленном и не реагирует на подобные провокации.

— Вся эта история меня не касается. Что вы хотите от меня? Не понимаю. Да, мы собираемся пожениться, — рассказала Макеева.

Также актриса во время разговора о наследниках Романа поделилась тем, что очень любит детей и не видит в них никакой проблемы, пишет StarHit.

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