Сальма Хайек рассказала о «треснувшем» платье на церемонии «Оскар»

Фото: instagram.com/salmahayek

Голливудская актриса Сальма Хайек попала в казусную ситуацию прямо на церемонии «Оскар». Она была номинирована в 2003 году на лучшую женскую роль за фильм «Фрида» и в случае победы должна была выходить на сцену, сообщает Daily Mail.

Актриса пришла на мероприятие в роскошном, однако немного тесноватом платье-футляре. В какой-то момент звезда поняла, что ее наряд в буквальном смысле ползет по швам. Хайек посчитала, что платье начало «трещать» из-за ее пышных бедер.

На помощь актрисе пришла ее коллега по цеху Рене Зеллвегер. У голливудской звезды случайно было с собой запасное платье. К счастью для Сальмы Хайек, наряд оказался достаточно эластичным и подошел ей по размеру.

Тем не менее заветную статуэтку она так и не получила. В тот раз награда за лучшую женскую роль досталась Николь Кидман, которая снялась в фильме «Часы».

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