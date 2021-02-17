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Дептранс Москвы показал, как будет выглядеть вокзал «Восточный»
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Дептранс Москвы показал, как будет выглядеть вокзал «Восточный»

Анастасия Чанцева

Город

Департамент транспорта Москвы показал, как будет выглядеть вокзал «Восточный», который заработает в столице уже в этом году.

— Он станет частью транспортного хаба «Черкизово», который объединит МЦК, метро, наземку и поезда дальнего следования. Как он будет выглядеть и что сейчас происходит на стройке — показываем, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

Дептранс Москвы показал, как будет выглядеть вокзал «Восточный»Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В ведомстве уточнили, что вокзал будет отвечать всем стандартам столичного транспорта. Многоуровневое здание в стиле хайтек будет обладать всем, что необходимо для комфортных поездок.

В частности, внутри будут установлены лифты, эскалаторы, а также организованы пеленальные комнаты, зал для ожидания и фудкорты. Для пассажиров в зале ожидания установят места для зарядки гаджетов, на всей территории вокзала будет работать бесплатный Wi-Fi.

Дептранс Москвы показал, как будет выглядеть вокзал «Восточный»Фото: Telegram / Дептранс Москвы

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