К 120-летию со дня рождения Агнии Барто: изучаем самые известные произведения поэтессы вместе с МЭШ

Фото: Пресс-служба Департамента образования и науки Москвы

Еще раз вспомнить любимые многими поколениями стихи, окунуться в атмосферу детства, а также изучить быт, культуру, обычаи и традиции нашей страны прошлого века учащиеся столицы смогут, заглянув на страницы библиотеки «Московской электронной школы».

В этой подборке ребята проверят свое знание стихотворных текстов, выполнят анализ художественных произведений, узнают много нового о творческом пути Агнии Барто и даже подберут наиболее подходящую обложку для книги стихов.

Платформа МЭШ — уникальный цифровой помощник московских школьников. С помощью интерактивных сценариев уроков, приложений, видео- и аудиоматериалов учащиеся не просто расширят свой кругозор и получат много новой и полезной информации, но и смогут выполнить свои первые литературоведческие исследования.

В этот день в 1901 году родилась знаменитая детская поэтесса, писательница, киносценарист и радиоведущая Агния Барто. Без преувеличения можно сказать, что на ее стихах выросло несколько поколений детей XX века. «Я люблю свою лошадку…», «Матросская шапка, веревка в руке…», «Уронили мишку на пол...», «Идет бычок, качается» — стихи мгновенно полюбились и детям, и взрослым. Простые и понятные строчки без лирических отступлений и тяжеловесных описаний легко запоминались ребятами.

В интерактивном сценарии урока «Агния Львовна Барто «Веревочка» школьники познакомятся с биографией автора, ответят на вопросы и соединят предложенные иллюстрации с известными стихотворениями. Учащиеся прослушают аудиозапись в авторском исполнении и выполнят словарную работу. Кроме того, ребята освоят азы декламации поэтического произведения, а в тестовом задании проверят свое восприятие текста. Подводя итоги урока, школьники восстановят порядок строк в стихотворении и подберут к нему наиболее подходящую обложку.

В приложении «Викторина по произведениям А. Л. Барто» для 4-х классов школьники должны будут вспомнить произведения поэтессы, узнать стихи по предложенным ключевым словам, а также подобрать верное название стихотворения к каждой группе слов.

Ее отец был поклонником творчества Ивана Крылова. Маленькая Агния привыкла засыпать, слушая знаменитые басни, а букварем и азбукой для нее стали книги Льва Толстого. Она начала сочинять стихи еще в детстве, изучала иностранные языки, серьезно увлекалась хореографией.

Сценарий урока «А. Л. Барто детям…» Помощница» для начальной школы поможет ребятам познакомиться с основными этапами биографии знаменитой поэтессы. Ребята проанализируют текст стихотворения, выполнят задания в формате «Всероссийской проверочной работы» и ответят на вопросы учителя.

Первым, кто посоветовал девушке заняться литературным трудом, стал нарком просвещения Луначарский. На показательном концерте выпускников хореографического училища он обратил внимание на талантливую декламацию будущей поэтессы.

Открыв интерактивное приложение для начальной школы «Агния Барто «Мы не заметили жука», ребята проверят, насколько хорошо они помнят содержание стихотворения, и расположат его строчки в верном порядке.

Первые стихи «Мишка-воришка» и «Китайчонок Ван Ли», с которыми Агния Барто пришла в Госиздат в 1925 году, настолько понравились главному редактору и читателям, что через некоторое время молодая поэтесса подготовила к печати уже целые сборники.

Сюжеты своих полных юмора и сатиры стихов автор всегда брала из жизни. Высмеивая человеческие слабости и недостатки с помощью безобидных и смешных стихов-дразнилок, она стала настоящей любимицей детской читательской аудитории.

В приложении для начальной школы «А. Барто «В театре» ребята восстановят нарушенный план стихотворения и таким образом проверят, насколько хорошо они знают творчество знаменитой поэтессы.

Послевоенная поэма «Звенигород», посвященная детям-сиротам Великой Отечественной, неожиданно раскрыла еще одну грань таланта Агнии Барто. Поэтесса основала радиопередачу «Найти человека», где читала письма детей и родителей, разбросанных войной по всей стране. Несмотря на обрывочный характер сведений, именно через эту программу многим людям удалось вновь обрести, казалось, навсегда потерянных родственников.

Для того чтобы расшифровать интерактивный кроссворд в приложении «Строки, знакомые с детства» для 1–4-х классов, школьники должны будут разгадать непростые загадки и понять, о чем или о ком идет речь в стихотворениях Агнии Барто.

Но на первом месте для нее всегда были стихи. «Медведь и дядя Вова», «Первоклассница», «Дедушка и внучка», «Вовка, добрая душа» и еще многие-многие другие. Кроме того, Агния Барто известна и как сценарист фильмов «Слон и веревочка», «Алеша Птицын вырабатывает характер». А к легендарной комедии «Подкидыш» поэтесса написала сценарий вместе со знаменитой актрисой Риной Зеленой.

Библиотека МЭШ — это сервис проекта «Московская электронная школа», разработанный столичным департаментом образования и науки совместно с департаментом информационных технологий. В ней содержится много образовательных материалов: более 50 тысяч сценариев уроков и девяти тысяч видеоуроков, свыше 1700 электронных учебных пособий, 348 учебников, более 135 тысяч образовательных интерактивных приложений, восемь уникальных виртуальных лабораторий, 245 произведений художественной литературы, а также огромное количество тестовых заданий, соответствующих содержанию ОГЭ и ЕГЭ, и многое другое.

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