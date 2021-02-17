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Сергей Собянин: число проживающих в детских домах Москвы уменьшилось в 3,5 раза
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Сергей Собянин: число проживающих в детских домах Москвы уменьшилось в 3,5 раза

Анастасия Волоснова

Город

В столичных детских домах в 3,5 раза снизилось количество проживающих детей. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения учебно-тренировочного общежития Центра сопровождаемого проживания для молодых инвалидов с ментальными особенностями.

По его словам, в столице в течение многих лет проводят программу по сокращению детей-сирот. Важно, чтобы дети оставались в своих семьях, а не попадали в детские дома, отметил мэр.

— Но если так или иначе ребенок попадает в детский дом, то очень важно, чтобы он снова приобрел свою семью. И программа обретения своих семей — это тоже такая большая серьезная системная программа, — пояснил Сергей Собянин.

Однако часть детей оказывается в детских домах, и часть из них имеют ментальные нарушения. По словам мэра, многие из таких детей вырастают и попадают в психоневрологических интернаты. Таким людям нужно помогать адаптироваться к нормальной жизни, считает Сергей Собянин.

— И вот такой проект мы начали совместно в начале с общественными организациями, фондами. И вот первый проект на городской площадке. Это такой тренинговый центр, когда детей обучают в течение несколько лет самостоятельной жизни: к самостоятельному ведению, планированию жизни. Причем их не содержат изолированно, а наоборот стараются, чтобы они вышли в жизнь, общались с другими сверстниками; работали на каких-то предприятиях, учились в наших колледжах, — сообщил мэр.

Глава города поблагодарил волонтеров и общественные организации, которые поддерживают данный проект.

Уточняется, что центр обеспечивает постоянное проживание рядом со специалистами для людей с особенностями, которые помогают людям реабилитироваться, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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