Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Выжившего после падения в пресс для мусора ребенка обнаружили в США
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Выжившего после падения в пресс для мусора ребенка обнаружили в США

Никита Абрамов

В мире

В США семилетний мальчик выжил после падения в пресс для мусора. Об этом сообщил телеканал WFLA-TV. Инцидент произошел в американском штате Флорида.

Семилетний Элиас Кесада спрятался в мусорном баке, после чего к нему подъехал мусоровоз и вытряхнул содержимое в кузов вместе с мальчиком. Ребенок оказался внутри механизма, утрамбовывающего мусор.

— Я был поднят и брошен туда, где из меня сделали бы картофельное пюре. Я думал, что мне конец, — цитирует Элиаса телеканал.

Водитель мусоровоза заметил, что в баке находится человек и срочно остановил механизм. Он сообщил в службу спасения, после чего начал проверять пресс, где и нашел мальчика. Ребенок остался жив и не получил травм.

Читайте также: Полиция проверяет факт покупки подростком удостоверения работника метро Москвы

происшествиеподростокСША
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кража года: кто заплатит за ловкость рук

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Беда, которая нас объединяет

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто разлучил Лидию Федосееву-Шукшину и Бари Алибасова

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: куда пристроить сиротку

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Импичиада в действии: как Дональд Трамп опять всех переиграл

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Андрей Аршавин: другого футбола у нас для вас нет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Удивительная жизнь ночных троллейбусов, 18+

Все мнения
Вопрос дня
Насколько рекордный снегопад повлиял на ваш обычный распорядок жизни?
О проекте