Выжившего после падения в пресс для мусора ребенка обнаружили в США

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

В США семилетний мальчик выжил после падения в пресс для мусора. Об этом сообщил телеканал WFLA-TV. Инцидент произошел в американском штате Флорида.

Семилетний Элиас Кесада спрятался в мусорном баке, после чего к нему подъехал мусоровоз и вытряхнул содержимое в кузов вместе с мальчиком. Ребенок оказался внутри механизма, утрамбовывающего мусор.

— Я был поднят и брошен туда, где из меня сделали бы картофельное пюре. Я думал, что мне конец, — цитирует Элиаса телеканал.

Водитель мусоровоза заметил, что в баке находится человек и срочно остановил механизм. Он сообщил в службу спасения, после чего начал проверять пресс, где и нашел мальчика. Ребенок остался жив и не получил травм.

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