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Полиция проверяет факт покупки подростком удостоверения работника метро Москвы
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Полиция проверяет факт покупки подростком удостоверения работника метро Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
хорошевскаяКарта всех событий

Полиция проводит проверку по факту покупки несовершеннолетним удостоверения сотрудника метро. Об этом рассказали в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

По данным следствия, 14-летний ребенок незаконным путем получил удостоверение сотрудника Московского метрополитена. С помощью документа ребенок смог проникнуть на станцию «Хорошевская» и войти в доверие к работникам метро. Кроме того, несовершеннолетний проник в производственные и огражденные помещения на станции, отмечают в пресс-службе.

— За совершение данного правонарушения в отношении законного представителя несовершеннолетнего составлен административный материал по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — заключили в пресс-службе.

Подросток утверждает, что купил удостоверение сотрудника метро в интернете. Полиция проверяет данную информацию и устанавливает причастных к продаже удостоверения лиц.

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