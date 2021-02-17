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Сбой произошел на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Сбой произошел на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Серпуховско-Тимирязевская линия, метро Савёловская Карта всех событий

Движение поездов на участке Серпуховско-Тимирязевской линии восстановили после сбоя в работе. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале в среду, 17 февраля.

Уточняется, что ранее поезда не ходили от станции «Отрадное» до станции «Савёловская». В обратном направлении работа метро была частично остановлена, поезда курсировали с увеличенными интервалами.

По данным пресс-службы, в настоящее время движение вводят в график. В департаменте принесли извинения за временные неудобства.

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