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Для пассажиров метро поставят 100 терминалов для зарядки гаджетов в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Для пассажиров метро поставят 100 терминалов для зарядки гаджетов в Москве

Анастасия Волоснова

Город

К концу 2021 года в московском метро поставят 100 терминалов для зарядки гаджетов. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Терминалы, в которых можно арендовать внешний аккумулятор, появились на станциях метро в Москве в конце декабря. Сейчас их количество достигло 50, уточнили в пресс-службе Дептранса.

Для пассажиров метро поставят 100 терминалов для зарядки гаджетов в МосквеФото: пресс-служба департамента транспорта Москвы

Для того, чтобы воспользоваться аккумулятором, необходимо скачать приложение для аренды, после чего нужно оплатить аккумулятор в ближайшем терминале и забрать подзарядку. Вернуть арендованный аккумулятор можно будет на следующий день в любом удобном терминале.

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