Найденный на станции метро «Савеловская» бесхозный предмет проверят кинологи

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Россия, Москва, площадь Савёловского Вокзала, 2с16 Карта всех событий

На станции столичного метро «Савеловская» был обнаружен бесхозный предмет. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 17 февраля.

По данным собеседника «ВМ», поезд был отогнан в отстойник. Для проверки предмета была вызвана кинологическая служба.

Уточняется, что станция «Савеловская» работает в штатном режиме.

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