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Найденный на станции метро «Савеловская» бесхозный предмет проверят кинологи
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Найденный на станции метро «Савеловская» бесхозный предмет проверят кинологи

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, площадь Савёловского Вокзала, 2с16Карта всех событий

На станции столичного метро «Савеловская» был обнаружен бесхозный предмет. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 17 февраля.

По данным собеседника «ВМ», поезд был отогнан в отстойник. Для проверки предмета была вызвана кинологическая служба.

Уточняется, что станция «Савеловская» работает в штатном режиме.

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