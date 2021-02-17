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Мужчина в Москве решил отомстить возлюбленному за разбитую любовь
Фото: Pixabay / Fleimax

Мужчина в Москве решил отомстить возлюбленному за разбитую любовь

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе, 91 Карта всех событий

В столице мужчина после расставания с возлюбленным решил ему отомстить и вызвал на его адрес специализированные службы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 17 февраля.

По данным «ВМ», в полицию и скорую помощь поступило сообщение об огнестрельном ранении в квартире в западной части Северо-Восточного административного округа.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что вызов оказался ложным, а проживающий по указанному адресу мужчина пояснил, что различные службы на его адрес вызывает его бывший возлюбленный, который таким образом мстит ему за прекращение отношений.

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