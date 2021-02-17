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Водитель такси распылил газовый баллончик в лицо женщине в центре Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Водитель такси распылил газовый баллончик в лицо женщине в центре Москвы

Анастасия Чанцева

Происшествия
Россия, Москва, Большая Серпуховская улица, 31 Карта всех событий

Водитель такси распылил в лицо женщине газовый баллончик возле подъезда дома в центре столицы. Об этом сообщили в среду, 17 февраля, в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Пострадавшая обратилась в полицию с заявлением. Она рассказала, что водитель такси напал на нее с газовым баллончиком возле первого подъезда дома 31 на улице Большой Серпуховской.

Инцидент произошел около часа ночи 16 февраля. Уточняется, что злоумышленник скрылся. По данному факту правоохранители проводят проверку.

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