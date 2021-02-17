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Бутылку элитного вина почти за 15 тысяч рублей похитили из магазина в центре Москвы
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Бутылку элитного вина почти за 15 тысяч рублей похитили из магазина в центре Москвы

Анастасия Чанцева

Происшествия
Россия, Москва, Центральный административный округ, район Замоскворечье Карта всех событий

Из магазина в центре столицы неизвестный похитил дорогую бутылку вина. Об этом в среду, 17 февраля, сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Москве.

Инцидент произошел 15 февраля. Отмечается, что в одном из магазинов в районе Замоскворечье покупатель похитил бутылку вина.

Сумма ущерба составила 14 478,68 рубля. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое хищение».

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