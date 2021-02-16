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Двое мужчин похитили 16 велосипедов в Новой Москве
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Двое мужчин похитили 16 велосипедов в Новой Москве

Виктория Родимкина

Происшествия

В Новой Москве полиция задержала двоих мужчин, которых подозревают в краже 16 велосипедов из подъездов домов. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по столице во вторник, 16 февраля.

Уточняется, что в полицию обратилась 44-летняя местная жительница, которая сообщила о похищении велосипеда из подъезда. В результате полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались двое приезжих мужчин 24 и 38 лет, которые могут быть причастны еще к 15 аналогичным инцидентам.

— Общий материальный ущерб составил свыше 300 тысяч рублей. В настоящий момент часть похищенного имущества изъята и вскоре будет возвращена законным владельцам, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемые находятся под стражей.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

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