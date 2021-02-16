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Подозреваемых в краже курток на 500 тысяч рублей задержали в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Подозреваемых в краже курток на 500 тысяч рублей задержали в Москве

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, улица Юных ЛенинцевКарта всех событий

В столице полицейские задержали троих мужчин, которых подозревают в краже товара из магазина. Об этом сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь во вторник, 16 февраля.

По ее словам, в полицию обратился 23-летний сотрудник магазина. Он сообщил о пропаже крупной партии товара из магазина одежды, который расположен на улице Юных Ленинцев. Сумма ущерба составила свыше 500 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали троих мужчин от 23 до 31 года. Один из них оказался действующим, а второй — бывшим работником магазина. По предварительной информации, злоумышленники взломали входную дверь, проникли в магазин и похитили имущество. Среди украденных товаров верхняя одежда, а также мебель и дополнительные материалы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

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