Подмосковные полицейские задержали приезжего за кражи детских игрушек

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Уроженца ближнего зарубежья задержали в подмосковном Воскресенске за серию краж детских игрушек из магазинов на общую сумму более 160 тысяч рублей. Об этом сообщается во вторник, 16 февраля, на портале «МВД Медиа» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Уточняется, что полицейские задержали ранее судимого 26-летнего приезжего по подозрению в кражах. Установлено, что злоумышленник заходил в магазины детских товаров, выбирал самые дорогие игрушки, потом с помощью магнита снимал специальные датчики, складывал изделия в сумку и проносил мимо касс. Среди похищенного были конструкторы, мягкие игрушки, куклы и прочее. Таким образом, мужчина совершил шесть преступлений в Воскресенске и Коломне.

Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого при очередной попытке вынести неоплаченный товар из магазина. Фигурант пояснил, что похищенное имущество перепродавал, а вырученные деньги тратил на личные нужды.

В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса РФ «Кража».

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