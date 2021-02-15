Мужчина украл у курьера одежду более чем на 400 тысяч рублей в центре Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россия, Москва, Протопоповский переулок Карта всех событий

Столичные полицейские разыскивают мужчину, который заказал в онлайн-магазине одежду известных брендов на сумму более 400 тысяч рублей и скрылся с ней от ожидавшего в квартире курьера через окно. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что в полицию обратился мужчина, работающий курьером. По его словам, он доставил заказ в квартиру, расположенную в доме в Протопоповском переулке.

Заказ включал одежду премиум-брендов, среди которой туфли стоимостью 66,8 тысячи рублей, джинсы за 65,9 тысячи рублей, футболки за 21,9 тысячи рублей, два пуловера по 141 тысяче рублей. Общая сумма составила более 436 тысяч рублей.

Заказчик пустил курьера в квартиру, закрыл дверь и отправился в другую комнату якобы примерять одежду.

— Примерно через 10 минут курьер постучал в комнату и поинтересовался, как заказчик будет оплачивать покупку. Ему никто не ответил. Курьер попытался открыть дверь в комнату, но она оказалась заблокирована стулом с другой стороны. Заявитель толкнул дверь плечом и вошел в комнату, но там никого не обнаружил, в том числе не было и товара, но окно было открыто, — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

По факту кражи правоохранители возбудили уголовное дело. Известно, что квартира сдавалась в аренду. Ее собственником является женщина 1950 года рождения.

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