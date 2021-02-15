Ювелирные изделия на сумму около 1,5 миллиона рублей украли из ТЦ в центре Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Пресненская набережная Карта всех событий

Неизвестные украли ювелирные украшения на сумму около 1,5 миллиона рублей из столичного ТЦ. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел в магазине, который находится на Пресненской набережной.

— В помещение ювелирного магазина вошли двое неизвестных, один из которых стал отвлекать внимание продавцов, а второй вскрыл стеллаж, откуда похитил ювелирные изделия, — пояснили в ведомстве.

Преступникам удалось скрыться с места происшествия. Материальный ущерб составил порядка 1,5 миллиона рублей.

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