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Полиция задержала подозреваемого в краже мощей Матроны Московской
Фото: sledcom.ru / Следственный комитет РФ

Полиция задержала подозреваемого в краже мощей Матроны Московской

Татьяна Плотникова

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ленинградской области мужчину по подозрению в краже частицы мощей святой Матроны Московской. Об этом в пятницу, 12 февраля, рассказала официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Как уточнили в ведомстве, охранник Тихвинского монастыря обратился в полицию с заявлением о краже 12 февраля. Сотрудники полиции с помощью камер видеонаблюдения установили, что мужчина положил ларец с мощами в рюкзак, когда охранник отвлекся.

Подозреваемым оказался 33-летний житель Тихвина. Он продал украденную частицу мощей антиквару за 500 рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса («Кража»). Частицу мощей Матроны Московской в ближайшее время вернут в Тихвинский монастырь, сообщает «МВД Медиа».

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