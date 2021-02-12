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Житель Подмосковья украл машину у знакомого, задолжавшего ему три тысячи рублей
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Житель Подмосковья украл машину у знакомого, задолжавшего ему три тысячи рублей

Юлия Курганова

Происшествия

Подмосковные сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже автомобиля у знакомого, который не отдавал ему долг в три тысячи рублей. Об этом сообщает в пятницу, 12 февраля, портал «МВД Медиа» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Московской области.

В полицию обратился местный житель, который рассказал, что похищена его машина. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по Сергиево-Посадскому городскому округу установили и задержали подозреваемого в совершении преступления.

Задержанный 27-летний житель Подмосковья, пояснил, что похитил автомобиль у своего знакомого, который занял у него три тысячи рублей и долго не возвращал. Машину злоумышленник сдал в пункт приема металла за 30 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража», с него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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Сергиев Посадденьги в долгкража автомобилей
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