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Полиция задержала подозреваемых в краже строительных инструментов в Кузьминках
Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Полиция задержала подозреваемых в краже строительных инструментов в Кузьминках

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, улица Юных Ленинцев Карта всех событий

Полиция задержала двоих людей по подозрению в краже инструментов со стройки в Кузьминках. Об этом рассказали в пресс-службе УВД по ЮВАО.

Ранее в полицию поступило сообщение о пропаже инструментов со строительного объекта на улице Юных Ленинцев. Заявитель оказался сотрудником строительной фирмы, он оценил ущерб в 80 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 22-летнего молодого человека и 26-летнюю девушку. По предварительным данным, подозреваемые взломали замок и проникли на стройку, похитив инструменты, принадлежащие строительной компании.

Следствие возбудило уголовное дело по статье о краже. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, уточнили в пресс-службе.

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