Уголовное дело возбудили по факту обнаружения тел пяти рабочих в Подмосковье

Фото: СК РФ

Следствие возбудило уголовное дело по факту обнаружения тел пяти рабочих в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба ГУ СК по Московской области.

По предварительной информации, рабочие расположились в строительном вагончике на производственной площадке в районе деревни Болкашино. Утром в четверг, 11 февраля, один из строителей обнаружил пятерых своих напарников без признаков жизни. На место происшествия прибыли медики, которые констатировали смерть без видимых насильственных признаков.

Отмечается, что рабочие могли скончаться из-за отравления угарным газом, так как поставленная для отопления газовая горелка была подключена к переносному газовому баллону. В ходе обысков в вагончике были обнаружены бутылки от алкоголя. Специалисты предполагают, что причиной смерти также могло стать отравление.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов проведут пять судебно-медицинских экспертиз и выяснят обстоятельства произошедшего.

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