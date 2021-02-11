Молодой человек выпал из окна квартиры актрисы Татьяны Яковенко в Москве

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Молодой человек выпал из окна квартиры на четвертом этаже в Москве, в котором проживает актриса Татьяна Яковенко. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в правоохранительных органах в четверг, 11 февраля.

Уточняется, что инцидент произошел около полуночи, молодой человек выпал с четвертого этажа.

— Доставлен в больницу, — уточнил источник.

Ранее СМИ сообщили, что трагедия произошла во время вечеринки, которую устроил сын Яковенко.

Актриса Татьяна Яковенко известна по участию в таких проектах, как «Кто, если не мы», «Жизнь одна», «Даша Васильева. Любительница частного сыска — 3».

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