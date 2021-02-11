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Два человека погибли при пожаре в строительном вагончике в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Два человека погибли при пожаре в строительном вагончике в Москве

Олег Сыров

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, улица Ивана Франко, 44Карта всех событий

В Москве при пожаре в строительном вагончике погибли два человека, еще один пострадал. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по столице в четверг, 11 февраля.

Уточняется, что пожар произошел 10 февраля по адресу улица Ивана Франко, дом 44, в пять утра.

— Пожарные выезжали, возгорание составило пять квадратных метров, оперативно потушено. К сожалению, сигнал поступил поздно, два человека погибли, один пострадал, — говорится в сообщении.

По данным СМИ, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Уточняется, что все рабочие — жители Тверской области.

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