Два человека погибли при пожаре в строительном вагончике в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Россия, Москва, улица Ивана Франко, 44 Карта всех событий

В Москве при пожаре в строительном вагончике погибли два человека, еще один пострадал. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по столице в четверг, 11 февраля.

Уточняется, что пожар произошел 10 февраля по адресу улица Ивана Франко, дом 44, в пять утра.

— Пожарные выезжали, возгорание составило пять квадратных метров, оперативно потушено. К сожалению, сигнал поступил поздно, два человека погибли, один пострадал, — говорится в сообщении.

По данным СМИ, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Уточняется, что все рабочие — жители Тверской области.

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