Пять рабочих найдены мертвыми в строительном вагончике в Подмосковье
В строительном вагончике, расположенном в Солнечногорском городском округе, обнаружили тела пятерых рабочих. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области в четверг, 11 февраля.
По данным ведомства, на телах не было обнаружено признаков насильственной смерти. Предварительно, мужчины проводили работы по строительству дороги. Смерть могла наступить в результате отравления угарным газом.
На месте работают следователи и криминалисты, специалисты назначат проведение судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить точную причину смерти.
Процессуальное решение будет принято после завершения проверки, добавили в ведомстве.
Читайте также: СМИ: Три школьницы попытались совершить самоубийство в Москве