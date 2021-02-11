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Пять рабочих найдены мертвыми в строительном вагончике в Подмосковье
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Пять рабочих найдены мертвыми в строительном вагончике в Подмосковье

Виктория Родимкина

Происшествия

В строительном вагончике, расположенном в Солнечногорском городском округе, обнаружили тела пятерых рабочих. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области в четверг, 11 февраля.

По данным ведомства, на телах не было обнаружено признаков насильственной смерти. Предварительно, мужчины проводили работы по строительству дороги. Смерть могла наступить в результате отравления угарным газом.

На месте работают следователи и криминалисты, специалисты назначат проведение судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить точную причину смерти.

Процессуальное решение будет принято после завершения проверки, добавили в ведомстве.

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