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СМИ: Три школьницы попытались совершить самоубийство в Москве
Фото: Кардашов Антон / АГН «Москва»

СМИ: Три школьницы попытались совершить самоубийство в Москве

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Перовское шоссеКарта всех событий

В столице три школьницы одновременно попытались совершить самоубийство. Об этом сообщил Telegram-канал Baza в четверг, 11 февраля.

По его данным, 13-летних девочек удалось спасти. Они находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел 10 февраля в квартире дома на Перовском шоссе. В полицию позвонила одна из местных жительниц. Сотрудники правоохранительных органов приехали на вызов и обнаружили в квартире двоих подростков в бессознательном состоянии, а третью школьницу — в полуобморочном состоянии.

— Всех троих госпитализировали в Детскую больницу имени Филатова с острым отравлением, — говорится в сообщении.

По данным канала, девочки находятся в реанимации.

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