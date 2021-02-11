СМИ: Три школьницы попытались совершить самоубийство в Москве

Фото: Кардашов Антон / АГН «Москва»

Россия, Москва, Перовское шоссе Карта всех событий

В столице три школьницы одновременно попытались совершить самоубийство. Об этом сообщил Telegram-канал Baza в четверг, 11 февраля.

По его данным, 13-летних девочек удалось спасти. Они находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел 10 февраля в квартире дома на Перовском шоссе. В полицию позвонила одна из местных жительниц. Сотрудники правоохранительных органов приехали на вызов и обнаружили в квартире двоих подростков в бессознательном состоянии, а третью школьницу — в полуобморочном состоянии.

— Всех троих госпитализировали в Детскую больницу имени Филатова с острым отравлением, — говорится в сообщении.

По данным канала, девочки находятся в реанимации.

Читайте также: Госпитализированный из СИЗО с ручкой в голове пациент скончался в Ростове