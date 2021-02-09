Госпитализированный из СИЗО с ручкой в голове пациент скончался в Ростове

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Мужчина, которого госпитализировали из СИЗО-3 в ростовское медицинское учреждение с шариковой ручкой в голове, скончался. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщил представитель областного ГУФСИН РФ.

По информации медиков, ручка вошла в мозг на всю глубину черепа — в миллиметре от важнейших сосудов и ствола головного мозга. Специалисты провели операцию, а мужчину отправили в реанимацию.

По словам представителя областного ГУФСИН, пациент получил травму 5 февраля на территории СИЗО-3, где он содержался. По словам обвиняемого, повреждения он нанес себе сам в состоянии нервного срыва. Стало известно, что 9 февраля мужчина скончался, передает РИА Новости.

По факту произошедшего проводят проверку, материалы направили в правоохранительные органы.

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