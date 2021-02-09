Тело мужчины обнаружили после взрыва в квартире на северо-востоке Москвы

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Россия, Москва, Палехская улица Карта всех событий

На северо-востоке столицы обнаружили тело мужчины после взрыва в квартире. Об этом во вторник, 9 февраля, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около 14:20 на Палехской улице. На данный момент специалисты рассматривают в качестве основной версии суицид. Подробности случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что мужчину нашли мертвым в МХТ имени Чехова в Москве. По информации СМИ, скончавшийся — 60-летний инженер нижней механизации сцены, который работал в театре с 2019 года.

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