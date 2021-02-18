Скончался актер Андрей Мягков

Фото:ITAR-TASS

Звезда «Иронии судьбы» и «Служебного романа» Андрей Мягков скончался на 83 году жизни. Об этом сообщает пресс-служба МХТ имени Чехова в четверг, 18 февраля.

Причины смерти актера пока не приводятся.

СПРАВКА «ВМ»

Андрей Мягков — советский и российский актер театра и кино. Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Сыграл множество ролей в театре и кино.

Среди наиболее известных картин «Служебный роман», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Братья Карамазовы», «Жестокий романс», «Гараж».