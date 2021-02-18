Мальчик сбежал от отца после избиения и попал в больницу в Москве

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Россия, Москва, Валдайский проезд Карта всех событий

На севере Москвы 12-летнего мальчика избил отец, из-за чего ребенок сбежал из дома и был госпитализировали в больницу. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего, сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, в полицию обратился сам несовершеннолетний пострадавший и заявил об избиениях.

— Со слов ребенка, 3 февраля 2021 года в квартире на Валдайском проезде к нему применил насилие отец. В результате продолжавшегося конфликта 16 февраля 2021 года мальчик сбежал из дома. В настоящее время ребенок находится в одной из столичных больниц, — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что врачи зафиксировали на теле мальчика множественные ушибы и ссадины. По информации пресс-службы, семья мальчика не стояла на учете в органах.

Прокуратура планирует выяснить все причины и обстоятельства случившегося, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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