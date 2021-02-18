Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Следствие возбудило дело против мужчины, зарезавшего прохожего в Москве
Фото: Pixabay / Arek Socha

Следствие возбудило дело против мужчины, зарезавшего прохожего в Москве

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Сиреневый бульвар Карта всех событий

Следствие возбудило уголовное дело в отношении мужчины, который убил незнакомца, нанеся ему ножевые ранения на востоке Москвы. Об этом говорится на сайте ГСУ СК РФ.

Инцидент произошел на остановке общественного транспорта возле Сиреневого бульвара ночью 18 февраля. Пострадавший 1971 года рождения вступил в конфликт с незнакомым мужчиной, который нанес ему как минимум пять колото-резаных ранений ножом. Мужчина скончался от полученных повреждений.

Отмечается, что столичные росгвардейцы задержали подозреваемого в преступлении на месте происшествия.

— Измайловским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»), — говорится в сообщении.

Уточняется, что 38-летний мужчина признал свою вину. По данным пресс-службы, сотрудники ведомства продолжают расследование.

Читайте также: Задержан мошенник, вовлекавший в преступление несовершеннолетнюю дочь в Москве

уголовное делосмертьГСУ СК РФ
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Сто рублей, которые потрясли мир

Александр Лебзяк
Александр Лебзяк

Главное в боксе — это защита

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как бороться с одиночеством — японский рецепт

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кража года: кто заплатит за ловкость рук

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: куда пристроить сиротку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто разлучил Лидию Федосееву-Шукшину и Бари Алибасова

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Импичиада в действии: как Дональд Трамп опять всех переиграл

Все мнения
Вопрос дня
Насколько рекордный снегопад повлиял на ваш обычный распорядок жизни?
О проекте