Следствие возбудило дело против мужчины, зарезавшего прохожего в Москве

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Россия, Москва, Сиреневый бульвар Карта всех событий

Следствие возбудило уголовное дело в отношении мужчины, который убил незнакомца, нанеся ему ножевые ранения на востоке Москвы. Об этом говорится на сайте ГСУ СК РФ.

Инцидент произошел на остановке общественного транспорта возле Сиреневого бульвара ночью 18 февраля. Пострадавший 1971 года рождения вступил в конфликт с незнакомым мужчиной, который нанес ему как минимум пять колото-резаных ранений ножом. Мужчина скончался от полученных повреждений.

Отмечается, что столичные росгвардейцы задержали подозреваемого в преступлении на месте происшествия.

— Измайловским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»), — говорится в сообщении.

Уточняется, что 38-летний мужчина признал свою вину. По данным пресс-службы, сотрудники ведомства продолжают расследование.

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