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СМИ: актера Марка Горонока госпитализировали после скандала с женой
Актер Марк Горонок / Фото: Скриншот видео на YouTube

СМИ: актера Марка Горонока госпитализировали после скандала с женой

Никита Абрамов

Происшествия

Звезда фильма «Все будет хорошо!» и «Ты у меня одна» Марк Горонок попал в реанимацию поле скандала со своей женой Анной. О происшествии рассказал друг актера Вячеслав Смородинов.

— Да, это вчера у него произошло. Они поссорились с супругой. Я думаю, что у него сильно поднялось давление. Но вроде как прогнозы утешительные. Я думаю, что сегодня все прояснится ближе к вечеру, — рассказал Смородинов.

Мужчина отметил, что предварительно у актера диагностировали гипертонический кризис. На данный момент Горонок находится в сознании.

Что стало причиной конфликта супругов, не уточняется, пишет 5-tv.ru.

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