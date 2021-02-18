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Психолог дала советы, как правильно контролировать соцсети ребенка
Фото: pixabay.com

Психолог дала советы, как правильно контролировать соцсети ребенка

Елена Фролова

Общество

Онлайн-травля, группы смерти, игры негативного характера – это лишь малая часть опасностей, которые подстерегают детей в Сети. Пытаясь оградить ребенка от негативного влияния Сети, родители стараются контролировать время, проведенное им с гаджетами, или постоянно следят за тем, в каких группах он состоит. По словам гештальт-терапевта, психолога Людмилы Суздальцевой, подобная опека оправдана, но нельзя забывать о личных границах детей. Об этом сообщил ФАН.

— Контролировать да, в какой-то степени нужно. Но помните, что любые недоговоренности, любые тайные слежки накладывают отпечаток на доверительные отношения с ребенком, — объяснила эксперт.

Она посоветовала больше разговаривать с сыном или дочерью. Так можно, например, договориться, что папы и мамы могут посмотреть, куда заглянуть, при этом не нарушая тайну личной переписки. Когда ребенок проводит с гаджетами слишком много времени, то это повод для того, чтобы родители забеспокоились.

— Лучше всего изначально строить отношения с детьми так, чтобы они пришли и рассказали сами, что у них возникают какие-то сложности. Если он что-то скрывает, не хочет делиться, то не давите на него, а найдите взрослого человека, с кем он может откровенно поговорить, это может быть психолог, например, — добавила Людмила Суздальцева.

По ее словам, современный ребенок испытывает давление с многих сторон, а родителям стоит постараться, чтобы не стать одной из них.

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