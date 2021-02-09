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Психоаналитик объяснила, зачем нужно соблюдать личностные границы
Фото: pixabay.com

Психоаналитик объяснила, зачем нужно соблюдать личностные границы

Елена Фролова

Общество

Жизнь человека за последние 30 лет изменилась до неузнаваемости. Теперь он живет в постоянном потоке информации, а также в условиях активности соцсетей и мимолетных связей. Член Психотерапевтической лиги России, психоаналитик Марьяна Вольская-Веритакс рассказала ФАН, как и зачем в современном мире нужно соблюдать личностные границы.

— Многие люди не хотят даже себе признаваться, что по-прежнему страдают от различных проблем: разводов, личностных конфликтов, проблемы отцов и детей, срывов, провалов, разочарований в себе и в жизни, — отметила эксперт.

По ее словам, часто человек не может взять на себя ответственность за свою жизнь, так как он погружается в рутину выживания и деградирует. Кроме того, психоаналитик считает, что изменениям подверглось и общение между людьми. Психологический комфорт в разговорах с коллегами, близкими и друзьями помогут сохранить своеобразные личностные границы.

— Вы пребываете в состоянии спокойствия и отсутствия необходимости подстраиваться, подавлять свои желания, решаете и действуете без ожидания одобрения или обесценивания с чьей-либо стороны? Ответ как раз и покажет, что у вас с границами, — отметила Марьяна Вольская-Веритакс.

Она объяснила, что границы — это невидимая грань, которая разделяет человека от остальных. Каждый сам определяет границы своего «я», которые предполагают его поведение, мысли и эмоции. При этом современное общество, по мнению эксперта, токсично.

— Легче управлять тем, у кого границы размыты. Это про слабых и незащищенных людей. Чтобы с вами такого не было, помните: только вы контролируете свои границы, только вы отвечаете за все происходящее с вашей жизнью. Вы должны защищать свои границы от вторжения извне, от всех «добрых» советов и вторжений, — подчеркнула Марьяна Вольская-Веритакс.

Эксперт добавила, что личностные границы меняются вместе с человеком.

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