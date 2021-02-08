Психоаналитик объяснила, как взрослым общаться с токсичными родителями

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Психоаналитик и гипнотерапевт Лариса Занкевич дала несколько советов тем, у кого натянутые отношения с родителями. Об этом сообщает ФАН.

— Очень важно вовремя пройти сепарацию. Когда человеку уже больше 18 лет, но он продолжает жить со своими мамой и папой, уже даже не столь важно, токсичные у них или более-менее нормальные отношения. Обязательно нужно жить от них отдельно, — подчеркнула эксперт.

Именно отдельная жизнь поможет сформировать взрослую, самостоятельную личность, которая умеет принимать решения и брать на себя ответственность, считает психоаналитик. При этом она советует при общении с токсичными родителями научиться выстраивать личностные границы. Бывают случаи, когда папа и мама живут в конфликте друг с другом, а весь негатив вываливают на ребенка.

— Если они говорят друг о друге плохо, то правильно выстроенные границы — это присоединиться к разговору и сказать: «Мама, я люблю тебя, но и папу я люблю тоже и хочу попросить тебя не говорить о нем плохо. Потому что я люблю вас обоих», — посоветовала Занкевич.

Так же нужно поступать, когда родители повышают голос на сына или дочь либо выражаются матом. Когда же договориться не получается, то следует ограничить общение. Например, поздравлять их со значимыми событиями и праздниками. Помимо этого, по словам психоаналитика, после общения с токсичными родителями нужно дать себе время на восстановление.

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