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«Дал затрещину»: Саша Бортич рассказала о травле в школе
Фото: instagram.com/bortich

«Дал затрещину»: Саша Бортич рассказала о травле в школе

Никита Абрамов

Звезды

Актриса Александра Бортич состоит в попечительском совете фонда «Шалаш», который помогает трудным подросткам. Оказывается девушка в школьные времена сама столкнулась с травлей.

После переезда из Белоруссии в Москву юную Бортич отправили учиться в школу, около от метро «Полежаевская». Отношения с новыми одноклассниками у девочки не сложились сразу.

— Спорила с одноклассниками, которые говорили, что я тупая, потому что читаю книги. Была неприятная история с дракой... Меня практически отвели на пустырь, и какая-то девочка пришла со мной разбираться. А все стояли, смотрели, снимали на телефоны. Хотя я уперлась, мол, не хочу драться, — рассказала Саша.

У одной из подруг будущей актрисы в выпускном классе появился парень, который невзлюбил Сашу. На выпускном вечере он не сдержался и ударил Бортич ладонью.

— Дал затрещину тыльной стороной ладони, очень меня не любил. У меня аж слетели накладные ресницы, — рассказала актриса в интервью на Youtube.

Своей матери звезда рассказала о произошедшем на выпускном вечере только спустя много лет.

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