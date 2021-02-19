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Сергей Шойгу стал почетным гражданином Московской области
Фото: Официальный сайт правительства Московской области

Сергей Шойгу стал почетным гражданином Московской области

Елена Фролова

Общество

Звания почетного гражданина Московской области удостоен министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу. Об этом сообщило издание «Подмосковье сегодня».

Губернатор региона Андрей Воробьев вручил ему удостоверение и грамоту о присвоении высшей награды Московской области, а также соответствующий почетный знак.

Напомним, что звание почетного гражданина Подмосковья присваивают за особые заслуги в развитии региона в социально-экономической сфере, повышении престижа региона в стране и за границей, охране жизни и здоровья людей. Имена тех, кто был удостоен звания почетного гражданина, заносят в специальную книгу Московской области, а информация о них наносится на доску почета.

Уточняется, что сотрудники Министерства обороны РФ постоянно помогают жителям Подмосковья в борьбе с коронавирусной инфекцией. Например, в построенных военными медицинских центрах в Одинцове и Подольске, а также других ведомственных медучреждениях лечение проходят не только военнослужащие, но и гражданские лица.

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Сергей ШойгуАндрей Воробьевпочетный гражданин Московской области
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