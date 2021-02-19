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Сергей Жигунов лишился элитной столичной квартиры из-за долга в 36 миллионов рублей
Фото: Пресс-служба НТВ

Сергей Жигунов лишился элитной столичной квартиры из-за долга в 36 миллионов рублей

Ксения Монахова

Звезды

Известный советский и российский актер кино и телевидения Сергей Жигунов проиграл суд коммерческому банку. В результате он лишился элитной квартиры в Москве.

Отмечается, что конфликт звезды с банком длится с 2017 года. Жигунов взял в кредит 36 миллионов рублей на реализацию крупного кинопроекта. Взамен он оставил под залог две квартиры, четыре земельных участка, дом, гараж и баню.

Оказалось, что реализовать проект в срок и вернуть вложенные деньги у него не получилось. Актер попытался найти общий язык с кредиторами, однако они не стали идти на встречу звезде. После этого началась череда судебных тяжб.

В 2018 году Жигунову удалось заключить мировое соглашение с финансовой организацией. В результате от исполнения обязательств по договору вторая сторона отказалась. После этого банк стал постепенно отбирать у актера имущество. Сначала у него изъяли землю и дом, а затем перешли к квартирам. Однако с недвижимостью на Мосфильмовкой улице появились трудности. Банк не смог найти покупателя на апартаменты площадью 103 квадратных метра даже после повторных торгов. В результате стоимость квартиры упала на 25 процентов, что в данном случае оказалось одним из принципиальных условий перехода собственности при несостоявшемся аукционе.

Из-за этого полностью погасить долг Жигунову не удалось. На сегодняшний день актер не выплатил 12 миллионов и несколько сотен тысяч рублей с учетом исполнительского сбора, пишет MK.RU.

Актер предпринял очередную попытку отсудить у банка недвижимость, однако Никулинский суд принял решение в пользу кредиторов.

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