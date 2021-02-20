Академик заявил, что искусственный интеллект заменит медиков первичного звена

Фото: pixabay.com

Искусственный интеллект (ИИ) в области здравоохранения, скорее всего, заменит медицинских работников первичного звена. Так считает академик РАН Григорий Ройтберг, сообщает Nation News.

По мнению Григория Ройтберга, в настоящее время медицинские решения на основе нейросетей остаются в области интересов стартапов, но в скором времени человечество ждут большие изменения в данной сфере.

— Совсем скоро эти проекты обратятся в продвинутые версии справочника, который сможет задавать вопросы, например, о причине боли, ее особенностях и так далее, — объяснил эксперт.

Он отметил, что не сомневается в том, что искусственный разум разгрузит работу врачей, а в некоторых случаях — полностью заменит. Технологии, основанные на ИИ, активно развиваются. Например, одной из последних разработок стало программное обеспечение, которое позволяет ускорить анализ обзорных рентгенограмм грудной клетки и КТ у пациентов с подозрением на COVID-19. Она намного быстрее и точнее выявляет поражение легких по рентгеновскому снимку. Врачу остается только проверить выданное заключение. Кроме того, искусственный интеллект применяется в методиках лечения опухолей.

При этом Григорий Ройтберг подчеркнул, что нейросети вряд ли будут составлять конкуренцию врачам и полностью заменят их в лечебном процессе. Дело в том, что машина не умеет творчески мыслить, а именно это качество является необходимым во многих врачебных направлениях, заключил академик.

Читайте также: Один за всех: нейросеть будет вершить дела быстро, эффективно и беспристрастно