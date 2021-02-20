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«Мы не вместе»: Влад Соколовский расстался со своей девушкой
Фото: Youtube.com/Super

«Мы не вместе»: Влад Соколовский расстался со своей девушкой

Кирилл Николаев

Звезды

Певец Влад Соколовский после развода с Ритой Дакотой старался не афишировать подробности личной жизни. Однако в прошлом году артист рассказал, что встречается с певицей Ангелиной Сурковой. Их отношения продлились недолго.

В середине февраля блогер Данила Поперечный выпустил подкаст с инстаграм-моделью Полиной Попошей. Он представил девушку в качестве своей новой возлюбленной. В ходе разговора пара упомянула Влада Соколовского. По их словам, артист неровно дышал к Попоше, которая к тому моменту уже встречалась с Поперечным.

Соколовский ответил Поперечному и добавил, что имел право строить планы на счет Попоши, так как не находится в отношениях. Выяснилось, что певец расстался с Сурковой в декабре.

— Мы с Линой в замечательных отношениях — общаемся, поддерживаем друга, и все хорошо. Нет, мы не вместе. Будем ли мы вместе, мы оба пока не можем ответить на этот вопрос, — цитирует Соколовского «СтарХит».

Поклонники артиста удивлены подобным развитием событий, ведь не так давно ходили слухи о том, что пара готовится к заключению брака. Сам Соколовский считает, что к этому не было никаких предпосылок.

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