Два человека пострадали в аварии на юго-западе Москвы
Россия, Москва, Соловьиный проездКарта всех событий
Два человека получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия на юго-западе Москвы. Об этом в воскресенье, 21 февраля, рассказали в столичных экстренных службах.
По словам источника, авария произошла на пересечении улицы Айвазовского и Соловьиного проезда. Столкнулись автобус и три легковых автомобиля, включая машину такси.
Два человека из числа находившихся в легковых автомобилях пострадали. Степень тяжести их состояния, а также причина и обстоятельства аварии выясняются, сообщает ТАСС.
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