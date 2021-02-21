Два человека пострадали в аварии на юго-западе Москвы

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Соловьиный проезд Карта всех событий

Два человека получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия на юго-западе Москвы. Об этом в воскресенье, 21 февраля, рассказали в столичных экстренных службах.

По словам источника, авария произошла на пересечении улицы Айвазовского и Соловьиного проезда. Столкнулись автобус и три легковых автомобиля, включая машину такси.

Два человека из числа находившихся в легковых автомобилях пострадали. Степень тяжести их состояния, а также причина и обстоятельства аварии выясняются, сообщает ТАСС.

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