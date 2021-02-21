Пожилых москвичей ограбили на юго-востоке Москвы
Пожилых супругов ограбили после нападения возле автобусной остановки на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по городу в воскресенье, 21 февраля.
Отмечается, что вечером в субботу, 20 февраля, на москвича и его жену напал неизвестный. Злоумышленник толкнул мужчину и распылил в лицо его супруги баллончик с неизвестной жидкостью. После этого нападавший похитил у женщины сумку-барсетку, в которой находились личные документы супругов и 128 тысяч рублей.
Уточняется, что инцидент произошел по адресу 2-й квартал Капотни, дом 37. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.
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