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Пожилых москвичей ограбили на юго-востоке Москвы
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Пожилых москвичей ограбили на юго-востоке Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, район Капотня, 2-й квартал, 37 Карта всех событий

Пожилых супругов ограбили после нападения возле автобусной остановки на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по городу в воскресенье, 21 февраля.

Отмечается, что вечером в субботу, 20 февраля, на москвича и его жену напал неизвестный. Злоумышленник толкнул мужчину и распылил в лицо его супруги баллончик с неизвестной жидкостью. После этого нападавший похитил у женщины сумку-барсетку, в которой находились личные документы супругов и 128 тысяч рублей.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу 2-й квартал Капотни, дом 37. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

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