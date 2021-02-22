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В Госдуме подготовили поправки о наказании за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны
Фото: Пресс-служба Госдумы

В Госдуме подготовили поправки о наказании за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Группа депутатов Государственной думы подготовила поправки об уголовной ответственности за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом рассказала вице-спикер нижней палаты, одна из авторов поправок Ирина Яровая в понедельник, 22 февраля.

По ее словам, публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны должно быть отнесено к одной из форм реабилитации нацизма.

— И (предлагаем — прим. «ВМ») установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества, — пояснила Ирина Яровая.

Она уточнила, что инициатива уже была поддержана коллегами из других фракций. Вице-спикер Госдумы напомнила о том, что законодательство РФ предусматривает ответственность за неуважительное отношение к дням воинской славы и памятных датах, связанных с защитой Отечества.

Депутат добавила, что никто не должен оставаться безнаказанным за преступления, которые являются отвратительными с «нравственной точки зрения», передает ТАСС.

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