Скончалась актриса Екатерина Градова, сыгравшая роль радистки Кэт

Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны», 1973

Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова, известная по фильмам «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя», скончалась в понедельник, 22 февраля, в столице. Об этом рассказала директор Гильдии актеров Союза кинематографистов Валерия Гущина.

— Екатерина Градова умерла. Мы очень огорчены, это очень большая потеря, — цитирует ее ТАСС.

СПРАВКА «ВМ»

Екатерина Градова — советская актриса. Одной из ее самых узнаваемых стала роль радистки Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны». Также актриса знаменита по роли в спектакле по пьесе А. Н. Островского «Таланты и поклонники» в постановке Марии Кнебель.

Екатерина Градова была замужем за народным артистом РСФСР Андреем Мироновым. Их дочь Мария Миронова — популярная актриса кино и театра.