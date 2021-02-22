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Скончалась актриса Екатерина Градова, сыгравшая роль радистки Кэт
Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны», 1973

Скончалась актриса Екатерина Градова, сыгравшая роль радистки Кэт

Виктория Родимкина

Общество

Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова, известная по фильмам «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя», скончалась в понедельник, 22 февраля, в столице. Об этом рассказала директор Гильдии актеров Союза кинематографистов Валерия Гущина.

— Екатерина Градова умерла. Мы очень огорчены, это очень большая потеря, — цитирует ее ТАСС.

СПРАВКА «ВМ»

Екатерина Градова — советская актриса. Одной из ее самых узнаваемых стала роль радистки Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны». Также актриса знаменита по роли в спектакле по пьесе А. Н. Островского «Таланты и поклонники» в постановке Марии Кнебель.

Екатерина Градова была замужем за народным артистом РСФСР Андреем Мироновым. Их дочь Мария Миронова — популярная актриса кино и театра.

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