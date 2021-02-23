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Российские школьники рассказали, кого считают своими героями
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Российские школьники рассказали, кого считают своими героями

Никита Абрамов

Общество

Большинство из опрошенных российских школьников считают своими героями родителей и других членов семьи. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщила пресс-служба российского фестиваля кино и интернет-контента «Герои большой страны».

Родителей и членов семьи выбрали в качестве своих героев 26,2 процента опрошенных школьников.

На втором месте данного рейтинга оказались персонажи кино и мультфильмов — Железный Человек, Наруто и Человек-паук. За героев фильмов и мультиков проголосовали 10,1 процента опрошенных.

Кроме того, школьники считают своими героями врачей, сотрудников МЧС и полиции, спортсменов и зарубежных актеров. Около одного процента опрошенных считают героями учителей, советского маршала Георгия Жукова, русского полководца Михаила Кутузова и революционера Владимира Ленина, пишет ТАСС.

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