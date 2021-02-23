Стало известно о самочувствии супруга Елизаветы II принца Филипа

Фото: Youtube / The Royal Family

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филип, которого госпитализировали на прошлой неделе, чувствует себя намного лучше. Об этом сообщает телеканал Sky News.

По словам принца Эдварда, который является младшим сыном 99-летнего принца Филипа, он с нетерпением ждет выписки из больницы.

В Букингемском дворце сообщили, что герцог Эдинбургский останется в больнице еще на несколько дней. Принцу Филипу оказывается медицинская помощь.

Отмечается, что это не первая госпитализация принца Филипа. Также известно, что недавно они вместе с королевой Великобритании получили первые дозы вакцины от коронавируса.

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