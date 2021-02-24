«Жирный слон!»: Муцениеце пожаловалась на лишний вес сына от Прилучного

Фото: instagram/agataagata

Российская актриса Агата Муцениеце заявила, что ее сын Тимофей поправился и ей не нравится его вес.

— У меня дома машина для сахарной ваты есть. Они в школе «нычки» шоколадные делают. Сын поправился в последнее время, мне это не нравится, — заявила актриса в разговоре с ЗОЖ-экспертом Евгенией Гладкиной.

В шутку артистка заявила, что покажет ему фото полных людей и скажет: «Жирный! Ты будешь таким жирным слоном!»

Гладкина отметила, что объясняет своему ребенку, который может есть вредные продукты, что он несет ответственность за свое здоровье сам.

— Я говорю, что ты можешь это съесть, но это твоя ответственность за здоровье и внешний вид. Я объясняю, почему это вредно. Они очень вдумчивы, в восемь лет они более прислушиваются к родителям. Осознанность с какого-то определенного возраста возникает, — пояснила эксперт.

Муцениеце согласилась с тем, что примером для ребенка являются родители и внутренний порядок начинается внутри семьи. Видео опубликовано на YouTube.

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