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Ушел из жизни ведущий «Кинопанорамы» Даль Орлов
Фото: kiosk-plus.ru

Ушел из жизни ведущий «Кинопанорамы» Даль Орлов

Анастасия Чанцева

Культура

Телеведущий, журналист и киновед скончался в Москве в возрасте 86 лет.

— С горечью сообщаем, что сегодня на 87-м году жизни скончался советский и российский киновед, драматург, сценарист, критик и публицист, заслуженный деятель искусств РСФСР Даль Константинович Орлов, - сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

Даль Орлов родился в 1935 году на Дальнем Востоке, окончил филологический факультет МГУ. Работал в газете «Труд», затем стал заместителем главного редактора журнала «Искусство кино», позднее – главным редактором «Советского экрана». В 1980-1986 годах был ведущим телепередачи «Кинопанорама».

Орлов является автором многих пьес и сценариев, член Союза писателей СССР (1970) и Москвы, член Союза кинематографистов России, член Союза журналистов России, член Российского театрального общества (ВТО).

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