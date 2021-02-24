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Украина запланировала вернуть Донбасс до 2025 года
Фото: https://pixabay.com/

Украина запланировала вернуть Донбасс до 2025 года

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Правительство Украины утвердило изменения в Стратегии интегрированного управления границами до 2025 года. Соответствующее решение было принято на заседании кабмина в среду, 24 февраля.

Документ предусматривает восстановление контроля над границей с Россией в пределах самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Также устанавливается задача по модернизации системы охраны границы вне пунктов пропуска, сообщает РИА Новости.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенныхДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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