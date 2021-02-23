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Постпред Украины при ООН потребовал лишить Россию права вето в Совбезе
Фото: twitter.com/reallAssaf

Постпред Украины при ООН потребовал лишить Россию права вето в Совбезе

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций (ООН) Сергей Кислица потребовал лишить Россию права вето в Совете Безопасности.

По его словам, России нужно постоянно напоминать о ее обязательствах по ситуации в Донбассе. Кислица считает, что пока Россия «отрицает свою роль в конфликте», перспективы мирного разрешения остаются иллюзорными. По его мнению, России «не должно быть позволено использовать право вето», сообщает РИА Новости.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенныхДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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